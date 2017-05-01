Hakkari'de Bir Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, Şemdinli'deki operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Bilgilendirmede, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ise güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki ayrı sığınakta 14 bin 80 adet biksi makineli tüfek fişeği, 400 litre benzin ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.