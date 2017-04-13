Hakkari'de Bir Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Han Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan PKK'lı terörist, tank atışıyla vurularak etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Han Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan PKK'lı terörist, tank atışıyla vurularak etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından Türkiye'ye, Çukurca ilçesinin Çağlayan Deresi yatağından sızmaya çalışan PKK'lı 2 terörist, Han Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerce fark edildi.
Teröristlerden biri tank atışıyla vurularak etkisiz hale getirildi.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.