Hakkari'de Bir Kişi Gözaltına Alındı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın Çukurca ilçesi Çığlı köyüne geleceğine dair bilgi alındığı ifade edilen açıklamada, "Çığlı köyünde yapılan operasyonda bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ