Hakkari'de 'Bir Bot Bir Mont' Projesi

Hakkari Üniversitesi personel ve öğrencileri, "Bir Bot Bir Mont" projesi kapsamında iki ayrı köydeki öğrencilere giyim ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.



Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Pakiş öncülüğünde üniversite personeli ve öğrencileri, Taşbaşı ve Geçitli köyündeki okullarını ziyaret etti. Pakiş ve beraberindekiler, öğrenci ile gönül bağı kurmak amacıyla giyim ve kırtasiye yardımında bulundular. Öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Pakiş ve beraberindekiler, daha sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler. - HAKKARİ