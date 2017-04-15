Hakkari'de Bir Binbaşı Şehit Oldu
Hakkari'de düzenlenen bir operasyonda uçurumdan düşen bir binbaşı şehit oldu, 2 uzman erbaş yaralandı.
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Operasyon sırasında uçurumdan düşen binbaşı ve uzman çavuş şehit oldu