Hakkari'de Bin 280 Kilo Amonyum Nitrat Ele Geçirildi

Hakkari'de yapılan arazi arama tarama faaliyetleri esnasında bin 280 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz merkez Ceylanlı köyü Doğanlı mevkii kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen malzemelerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine, 23 Nisan 2017 günü yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde bin 280 kilogram amonyum nitrat, 250 metre kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizin operasyon bölgesine intikali esnasında yol kenarına gizlenmiş vaziyette EYP tespit edilmiş, tespit edilen EYP düzeneği usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



(İHA)