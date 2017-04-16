Hakkari'de Askeri Araca Roketli Saldırı
Hakkari'nin Çukurca İlçes'nde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca rokatatarlı saldırı düzenlendi.
Hakkari'nin Çukurca İlçes'nde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca rokatatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker ive 1 güvenilk korucusu yaralandı.
Kaynak: Dunya.com
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