Hakkari'de "Anne Dostu Hastane" Programı

Hakkari Devlet Hastanesinde "Anne Dostu Hastane" programı kapsamında sertifika dağıtım töreni yapıldı.



Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından uygulanan "Anne Dostu Hastane" programı kapsamında Yüksekova Devlet Hastanesi, Türkiye genelinde 9'uncu olurken, Hakkari Devlet Hastanesi ise 12'nci olmuştu. Şimdiye kadar Türkiye genelinde "Anne Dostu Hastane" sertifikası alabilen 12 hastane içinde Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelerin yer alması ilde sevinçle karşılandı. "Anne Dostu Hastane" programı kapsamda Hakkari Devlet Hastanesi toplantı salonunda sertifika dağıtım töreni yapıldı. Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokal, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü M. Suvat Dilberoğlu, Sağlık Bakanlığı Bakan Danışmanı Ali İmran Turgut, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) Müsteşarı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Nesrin Pehlivan, THSK Kadın Üreme Sağlığı Daire Başkanı Uzman Dr. Sema Samioğlu, Hakkari Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hakan Türk, Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Uz. Dr. Seda Baştürk ile çok sayıda hastane personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Funda Toprak, devlet hastanesinde anne dostları unvanını almak için başvuruda bulunduklarını belirtti. Dr. Toprak, "Anne Dostu Hastane sorumluluğunun tarafıma verilmiş olması; bir sağlık çalışanı, bir idareci, en önemlisi iki kız çocuğu annesi olarak Anne Dostu Hastane felsefesini tamamen benimsediğim için beni çok mutlu etmiştir. Kriterlerini yerine getirmek için doktorlarımızdan ebe ve hemşirelerimize, temizlik ve güvenlik görevlilerimize kadar tüm personelimizin özverili ve yoğun çalışmaları sayesinde değerlendirmelerden başarıyla geçmiş, Türkiye'de 12 il arasında Anne Dostu Hastane unvanını almaya hak kazanmıştır" dedi.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hakan Türk ise, Hakkari ve Yüksekova hastanelerinin yönetim ve tüm personellerini tebrik etti. Türk, "Anne Dostu Hastane unvanını bize katmakla beraber bir sorumlulukta yüklediğinin farkındayız. Bu unvanı alabilmek için 2 yıl çalıştık. Ancak sürdürebilirlik çok daha zor. Bunun farkındayız. Tüm personelimizin büyük bir özveriyle bunun üstesinden de geleceğine eminiz" ifadelerini kullandı.



Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ise, anne ve çocuk sağlığına özel önem verilmesi, sağlık alanında yürütülmesi öngörülen temel hedefler içinde yer aldığını ifade etti. Kara, "Bakanlığımızca anne ve çocuk sağlığını ilgilendiren birçok alanda yapılan önemli çalışmalar sonucunda ülke genelinde hastanelerde yapılan doğum oranında önemli ölçüde artış olduğu gibi anne ve bebek ölüm oranlarında çok sayıda düşüşler olmuştur. Çok iyi biliyoruz ki daha sağlıklı nesillerin dünyaya gelmesini sağlayacak olan sağlıklı doğum sürecini yaygınlaştırmaktır. Bu anlamda 2011 yılında temelleri atılan Anne Dostu Hastane programı, yenilikçi bir çalışma olup büyük bir önem taşımaktadır" diye konuştu.



Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) Müsteşarı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Nesrin Pehlivan da, Anne Dostu Hastane programı için kriter gönderdiklerini belirterek, "Kriterler üzerinden çalışmaları takip ettik. Daha önce buraya gelecektik. Ama terör nedeniyle gelemedik. Türkiye'nin 8. Anne Dostu Hastanesi olacaktık. Ama 12.'si olduk. Bu da bizim için çok onur verici bir şey. Gerçekten yüksek sağlık standartları hizmeti sunarak doğum hizmetlerine devam edecekler. Biz Hakkari'ye inanıyor ve güveniyoruz" şeklinde konuştu.



THSK Kadın Üreme Sağlığı Daire Başkanı Uzman Dr. Sema Samioğlu ise, Hakkari'ye gelmekten gurur duyduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Aslında çok heyecanlıydık. 22 Aralık günü yola çıkmıştık. Uçağımız kalkamadığı için geri döndük. Biz bütün kadınlar toplumun en önemli direğiyiz. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 325 bin doğum olmakta. Bu doğumların yüzde doksanı da hastanelerde oluyor. Tabi bir kısmı hastane ortamlarımızın çok iyi olmadığı, eski dönemlerde birçok insanın hakkını aldık. Hastanelerimizin donanımını artırmak, ona göre nitelikli hizmet vererek çözmemiz gerek. Hakkari için sevk çok uzak bir mesafedir. Bu konuyu da çözmemiz ve halletmemiz gerekiyor."



Vali Cüneyit Orhan Toprak da, sağlık sektörü ve sağlık hizmetlerinde doktorundan, ebesinden, hemşiresine ve sağlık memuruna kadar çok kutsal bir görev icra ettiklerini söyledi. Vali Toprak, "İnsanlar sağlıklıyken farkında olmadıkları, fakat bir sıkıntıya düştüklerinde koşarak geldikleri, hava gibi ihtiyacımız olan çok kıymetli sağlık hizmeti, hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Hakkari ve Yüksekova halkına anne ve anne adaylarımıza böyle bir hizmet sunmak için gece gündüz çalışıp fedakarlık sergileyen ve ekstra bir iş çıkaran tüm doktor ve sağlık personelleri büyük çaba sarf ettiler. Bence bu çaba her türlü takdirin üzerindedir. Onun için ben öncelikle başhekim, kamu hastaneleri genel sekreteri olmak üzere 'Anne Dostu Hastanesi' projesinde emeği geçen tüm sağlık personellerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Sertifika sunum töreni, yaş pasta kesilmesiyle sona erdi. - HAKKARİ