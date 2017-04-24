Hakkari'de Ağaçlar Budanıyor

Hakkari'de baharın gelmesiyle vatandaşlar bahçelerde ağaçları budamaya başladı.



Çiftçi Şaban Erik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça sert geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.



Bahar hazırlığı olarak meyve ağaçlarını budadıklarını aktaran Erik, daha iyi verim almak için ağaçların budanması gerektiğini belirtti.



Her yıl ilkbaharda hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Erik, "Meyve ağacını budadığımız zaman, meyvesi de güzel oluyor. Yani daha büyük meyveler veriyor. Budama yapılmayınca meyvesi de ufak oluyor. Verim olarak da düşük verim elde ediyoruz. O yüzden budamanın önemi çoktur. Tabi usta ellerle yapılması gerekiyor. Herkes bu işi yapamaz." dedi.