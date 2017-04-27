Hakkari'de Açık Havada Resim Çalışması Yapıldı

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hakkari Gençlik Merkezi resim kulübü atölye çalışmasını açık havada yaptı.



Hakkari'de bir çok etkinliği imza atan Gençlik Merkezi müzik, dil, tiyatro, sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Gençlik merkezinden gönüllü gençlerden oluşan 20 kişi valilik bahçesinde karlı Sümbül Dağı etiklerine karşı yağlı boya çalışması yaptı. Gönüllü gençlerden oluşan kalabalık yörenin doğal güzellikleri, keklik, karlı dağlar, yöre insanı ve değişik resimler çizdiler. Valilik bahçesindeki resim çalışmalarını sürdüren gençler çalışmalarının iki gün boyunca açık havada süreceğini belirttiler. Gençlik merkezine bağlı bazı gençler ise gitar çalarak etkinliği ayrı bir renk kattılar. - HAKKARİ