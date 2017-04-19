Hakkari'de 9 Kaçak ile 4 Organizatör Yakalandı

HAKKARİ'de yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 9 yabancı uyruklu ile onlara yardım eden 4 Türk yakalandı.



Hakkari İl Janradarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 Nisan günü Yüksekova İlçesi Dilektaşı Köyü'nde yapılan yol kontrollerinde yurda yasadışı yollarla giriş yapan 9 yabancı uyruklu ile bu kişilere yardım eden 4 Türk yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 yabancı uyruklu hakkında ise idari işlemlerin devam ettiği belirtildi. - Hakkari