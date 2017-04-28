Hakkari'de 62 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

HAKKARİ'de polisin yol kontrolü sırasında, bir araçta yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 62 akıllı cep telefonu ile bu telefonlara ait çeşitli aksesuarlar ele geçirildi.



Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Depin polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 62 adet kaçak akıllı cep telefonu ve cep telefonlarına ait çeşitli aksesuarlar ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



- Hakkari