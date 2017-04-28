Hakkari'de 62 Adet Cep Telefonu Ele Geçirildi

Hakkari-Van karayolu üzerinde polis tarafından yapılan aramada bir araç içerisinde 62 adet akıllı cep telefonu ve cep telefonlarına ait çeşitli aksesuarlar şarj aleti, kulaklık ve batarya ele geçirildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalarda;27.04.2017 günü ilimiz merkez Depin Polis Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 62 adet akıllı cep telefonu ve cep telefonlarına ait çeşitli aksesuarlar (şarj aleti, kulaklık ve batarya) ele geçirilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ