Hakkari'de 6 PKK'lı Hava Operasyonu ile Ölü Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde bulunan Güven Dağı'na sızma girişiminde bulunmak isteyen bir grup PKK'lı terörist güvenlik güçleri ile çatışmaya girdikten sonra kaçmaya çalıştı. İnsansız hava araçlarıyla (İHA) takip edilen PKK'lılardan 3'ü Nirveseytu, 3'ü ise Yayladere Mevkii'nde savaş uçaklarının da kullanıldığı operasyonda etkisiz hale getirildi.



Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, dün akşam bir grup PKK'lı terörist, Çukurca İlçesi'nin Pirinçeken Bölgesi'nde sınıra sıfır noktada bulunan Güven Dağı'na sızma girişiminde bulunmak istedi. Teröristler 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından tespit edilince sıcak takibe başlandı. Sıcak temas ardından teröristler Kuzey Irak'a kaçmak istedi. Güvenlik güçleri İHA'lar aracılığı ile takibi sürdürdü. Yer ve konumları belirlenen teröristlerden 3'ü Nirveseytu Tepe, 3 ise Yayladere Mevkii'nde savaş uçaklarıyla vurularak etkisiz hale getirildi. - Hakkari