Hakkari'de 560 Adet Av Tüfeği Ele Geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki araç içerisinde yapılan aramada 560 adet av tüfeği ile geçildi.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Mustafa Darendelioğlu Polis Merkezi Amirliğimiz bünyesinde ilçemizde devam eden çalışmalarda; 24 Nisan 2017 günü yol kenarında durumundan şüphelenilen iki araç ve 3 şahısla ilgili görevlilerimiz tarafından arama yapıldı. Yapılan çalışmada aracın zula kısmında, yurtdışına kaçırılmak üzere toplamda 560 adet yivsiz av tüfeği ele geçirilmiş, olayla ilgili M.H.S., C.K. ve R.A. isimli şüpheli şahıslar ifadesi alınarak adli mercilerce serbest bırakılmıştır" denildi. - HAKKARİ