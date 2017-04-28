Hakkari'de 3 Ton Kaçak Çay Ele Geçirildi

Hakkari'de bir kamyonda yapılan aramada yaklaşık 3 ton kaçak çay ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 27.04.2017 günü saat 11.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Haruna Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, R.İ. isimli şahsın kullandığı kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada 3 ton kaçak çay ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatılmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ