Hakkari'de 3 PKK'lı Ölü Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 PKK'lı gece görüş sistemleri ile tespit edildikten sonra tank atışı ile vurularak etkisiz hale getirildi.



Irak sınırından dün saat 21.00 sıralarında Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 PKK'lı terörist 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nın Han Tepe Üs Bolgesindeki gece görüş sistemleri ile tespit edildi. Çukurca Çaglayan Yağlısu dereyatağındaki 3 PKK'lı tank atışı ile ölü ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor. - Hakkari