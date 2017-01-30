Hakkari'de 22 Köy ile 83 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağış nedeniyle 22 köy ile 83 mezra yolu ulaşıma kapandı.



Hakkari'de kar yağışının etkisini kaybetmesiyle başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, il genelindeki köy ve mezra yollarının büyük bölümünü ulaşıma açtıklarını ve halen kapalı olan 22 köy ile 83 mezra yolundaki çalışmaların ise sürdüğünü ifade ettiler. - HAKKARİ