Hakkari'de 2 Terörist Öldürüldü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 2 terörist öldürüldü.

Hakkari'de 2 Terörist Öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 terörist öldürüldü.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Çukurca ilçesi Çayırlı karakolu güneyinde el yapımı patlayıcı döşeme sorumluları olduğu değerlendirilen 2 teröristin öldürüldüğünü söyledi. Vali Toprak, "Önce teröristlerin görüntüsü alındı daha sonra Çayırlı, Gezgintepe ve Kartepe den yapılan havan ve makineli tüfek atışlarıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. - HAKKARİ

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