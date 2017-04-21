Hakkari'de 2 Terörist Öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 terörist öldürüldü.



Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Çukurca ilçesi Çayırlı karakolu güneyinde el yapımı patlayıcı döşeme sorumluları olduğu değerlendirilen 2 teröristin öldürüldüğünü söyledi. Vali Toprak, "Önce teröristlerin görüntüsü alındı daha sonra Çayırlı, Gezgintepe ve Kartepe den yapılan havan ve makineli tüfek atışlarıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. - HAKKARİ