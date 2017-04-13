Hakkari'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesinde Derecik Gerden Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan 2 terörist, askerlerce fark edildi.

Güvenlik güçleri 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Çukurca ilçesinde Han Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

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