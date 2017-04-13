Hakkari'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesinde Derecik Gerden Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan 2 terörist, askerlerce fark edildi.
Güvenlik güçleri 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
Çukurca ilçesinde Han Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.