Hakkari'de 12 Bin Gümrük Kaçağı Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde bir evde yapılan aramada 12 bin gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri 18 Nisan günü Şemdinli İlçesi'ne bağlı Gelişen Köyü'nde bir evde ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 12 bin gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



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