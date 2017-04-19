Hakkari'de 12 Bin Adet Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 12 bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Gelişen köyünde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 12 bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan işlem başlatılmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ