Hakkari'de 111 Günde 121 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari'de 2017 yılı başından bu yana yapılan operasyonlarda 111 günde toplam 121 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri, 2017 yılının başından bu yana Hakkari ili kapsamında yapılan operasyonlarda 121 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlarda, Hakkari / Irak kuzeyi tarafında 55, Şemdinli'de 14, Çukurca'da 22, Yüksekova'da 30 terörist etkisiz hale getirildi.



EYP döşeme sorumlusu 2 terörist etkisiz hale getirildi



20 Nisan 2017 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesi Taşlı Tepe mevkiinde gece elde edilen terörist görüntüleri sonrası 2. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Gezgin Tepe ve Kar Tepe bölgesinden yapılan havan ve makineli tüfek atışları sonucunda el yapımı patlayıcı döşeme sorumluları olduğu değerlendirilen 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında önceden mayınlanmış olan sahada terörist cesetleri tespit edildi.



20 Nisan 2017 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Yeşilbayır Kuzeyi Meydan Tepe mevkiinde 34. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldı. Operasyon esnasında teröristlerin Çayırlı civarına döşediği EYP imha edilirken, örgüte ait yaşam malzemesi, mühimmat ve birçok el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. - ANKARA