Hakkari'de 10 Nisan Polis Haftası

Hakkari'de Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası törenlerle kutlandı.



Sabah saatlerinde eski hükümet konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat ile değişik kurum amirleri ve polisler katıldı.



Ardından valiliği ziyaret eden Emniyet Müdürü Dilberoğlu ve beraberindekiler, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından karşılandı. Vali Toprak, kendisini ziyaret eden polis memurları ile tek tek tokalaşarak Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftalarını kutladı. Polis memurunun takdim ettiği çiçeği alan Vali Toprak, "Bugün polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı vesilesiyle yine hep beraber polislerle kutlama günündeyiz. Bu hafta münasebetiyle arkadaşlarımız Atatürk Anıtına çelenk bıraktılar. Oradan da bizi ziyaret ettiler. Polis teşkilatımız kurulduğu günden itibaren büyük bir kararlılık ve cesaretle halkımızın, vatandaşlarımızın ve ülkemizin asayişini temin yönünde büyük çaba içerisindeler. Gerektiğinde canlarını bir saniye bile tereddüt etmeden verecek olan kahraman bir teşkilat. Kurulduğu günden beri ve benimde görev yaptığım 30 yıl boyunca çalışmış olduğum bu arkadaşlar, kanunlar çerçevesinde gözlerini kırpmadan görevlerini yerine getirmişler. Bu çalışmalar ve çatışmalarda birçoğu şehit oldu. Birçoğuna bende tanık oldum. Tabi bu bize üzüntü vermekle beraber ülkemizin bekası, bayrağımızın semalarda dalgalanması için yerine getirilen bu görevin ayrıca onların dünya ve ahretin en yüksek makamı olan şehitlik makamına getirdi. İnanıyoruz ki Allah'ın izniyle hepsi cennetteler. En son 15 Temmuz kalkışmasında da gördüğünüz gibi hainler kendileri için en büyük tehdit gördükleri özel harekata helikopterle bir taarruz düzenlediler. Orada 47 kardeşimiz şehit oldu. Bu hainler karşılarında yine en iyi emniyet teşkilatı olduğunu anladılar. Benim görev yaptığım son 10 aylık dönem içerisinde hain bir patlama, kalleş bir patlama dışında bir olaya da meydan vermediler. Toplumsal olaylarda, bakanlarımızın ziyaretlerinde ve en son Sayın Başbakanımızın ilimizi şereflendirmesiyle alınan tedbirlerde, gerçekten müdürlerinin talimatlarında hiçbir aksaklığa meydan vermeden sağ salim görevlerini tamamladılar. Onun için aynı titizlikle ne kadar rahat bir ortam olursa olsun, her türlü kalleşliğe karşı tetikteler. Ben tekrar bu vesileyle kahraman, cesur ve kararlı kanun ordumuza, amirleri olduğundan büyük şeref duyduğumu ve emniyet teşkilatımıza hayırlı görevler diliyor, günlerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - HAKKARİ