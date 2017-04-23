Hakkari'de 1 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde tespit edilen 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 1,5 ton civarında ise amonyum nitrat ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Dağlıca Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik Tepe (Hisar Dağı) Üs Bölgesinden Kuzey Irak bin 908 rakımlı tepede 1 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Dağlıca Ana Üs Bölgesinden yapılan 155'lik GKM atışlarıyla tam isabetle etkisiz hale getirilirken, teröristin etkisiz hale geldiği ise Hisar Dağı Üs Bölgesinden dürbünle görüldüğü belirtildi.



Öte yandan, Hakkari merkeze bağlı Ceylanlı köyü eski Doğanlı mezrasında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timleri ile icra edilen operasyonda ise 1,5 ton civarında amonyum nitrat, 250 metre civarında kablo ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği öğrenildi.



(İHA)