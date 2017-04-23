Hakkari'de 1 PKK'lı Öldürüldü

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesinde bir tepede tespit edilen PKK'lı terörist top atışıyla vurularak etkisiz hale getirildi.



Hakkari ve çevresindeki operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerinde Hakkari Daglica Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik Tepe (Hisar Dağı) Üs bölgesinden Kuzey Irak 1908 Rakımlı Tepede 1 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi. Belirlenen terörist, Daglica Ana US Bolgesinden yapilan 155'lik GKM atışlarıyla tam isabet vuralarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Öte yandan Hakkari merkeze bağlı Ceylanlı köyü eski Doğanlı mezradında il jandarma komutanlığınca jandarma özel harekat timleri ile sürdürdüğü operadyonda 1.5 ton civarında amonyum nitrat, 250 metre kablo ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. - Hakkari