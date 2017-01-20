Hakkari Çukurca Kazan Vadisi'nde PKK'nın Kış Üslenmesine Büyük Darbe

Çukurca Kazan Vadisi'nde PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe



HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından Kazan ve Kasran Vadilerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda PKK terör örgütünün kış üslenmesine büyük darbe vuruldu. Terör örgütüne ait sığınak ve mağaralarda mühimmat patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.



BÜYÜK HAREKAT



PKK terör örgütü için önemli bölgelerden olan Kuzey Irak'a sıfır noktadaki Çukurca İlçesi Kazan ve Kasran Vadilerine Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde Hudut birlikleri ve Hudut Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Hakkari Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Çukurca Jandarma Komando Taburu, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Polisleri, Çukurca Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma timleri ve güvenlik korucuları katıldı.



CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ



Terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonda Kuzey Kore yapımı HT 16 PGJ antitank güdümlü roket, 5 adet RPG, 7 antitank mühimmatı ve buna ait 5 sevk fişeği, 43 büyük boy pil, 9 adet TNT 225 gram tahrip kalıbı, 5 kilogram C4 plastik patlayıcı, 2 adet C3 plastik patlayıcı ile tuzaklanmış kumanya kutusu, tuzaklanmış roket kuyruğu, 21 adet elektrik fünye, 324 adet AK-47 mühimmatı, 391 adet Bixi mühimmatı, 45 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram toz patlayıcı madde, boş piknik tüpü, 15 metre patlayıcı kablosu, 150 metre elektrik kablosu, 6 koli bandı, 56 büyük boy konserve kutusu, 16 büyük konserve kutusu, 2 paket çay ve uyku tulumu ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.



OPERASYONDAKİ GÜVENLİK GÜÇLERİNE MORAL ZİYARETİ



Bu arada kar ve soğuk havaya rağmen nokta operasyonlarla PKK'nın kış üstelenmesine büyük darbe vuran 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay ve güvenlik güçlerine Çukurca Kaymakamı Mehmet Mut, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, moral ziyaretinde bulundu. Mehmetçiğin operasyon yaptığı bölgede inceleme yapan Kaymakam Mut ve beraberindeki heyete Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay operasyon hakkında bilgi verdi. Kaymakam Mut ve beraberindeki heyet daha sonra bölgedeki bazı köylerde bulunan vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını dinledi.