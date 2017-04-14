Hakkari - Çukurca karayolu selden dolayı kapandı



HAKKARİ - Hakkari-Çukurca karayolu, sel sularının beraberinde getirdiği taş ve çakıllar nedeniyle çift yönlü trafiğe kapandı.

Hakkari'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle kar ve yağmur sularının beraberinde getirdiği taş ve çakıllar sonucu Hakkari-Çukurcu karayolu ulaşıma kapandı. Bahar aylarının gelmesiyle başlayan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde eriyen kar suları, karayolu üzerindeki menfezi tıkadı.

Sabah erken saatlerde işlerine giden sürücüler, karşılaştığı manzarayı cep telefonlarıyla kaydedildi. Saatlerce yolda mahsur kaldığını belirten Necman Ölmez isimli vatandaş, sağanak yağışlar nedeniyle taş ve çakılların menfezi doldurarak yolun kapanmasına neden olduğunu söyledi.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen karayolları ekipleri, kısa sürede trafiği ulaşıma açtı. Yetkililer, yağışlar nedeniyle sel ve kaya düşmelerine karşı vatandaşları uyardı.