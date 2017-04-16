SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Hakkari Çukurca'da Askeri Araç Kaza Yaptı; 8 Asker Hafif Yaralandı-2
Hakkari Çukurca'da Askeri Araç Kaza Yaptı; 8 Asker Hafif Yaralandı-2
Hakkari Çukurca'da askeri araç kaza yaptı; 8 asker hafif yaralandı-2(Tür: Yurt)
16 Nisan 2017 Pazar 14:16
Hakkari
Çukurca
'da askeri araç kaza yaptı; 8 asker hafif yaralandı-2
(Tür: Yurt)
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9506497] DHA
Çukurca
,
Hakkari
,
Kaza
2
19
26
Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu okulda kan aktı: 3 kişi öldü
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
İlk kez oy kullanan Zehra heyecanının kurbanı oluyordu
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
FETÖ şüphelisi sandık başında yakalandı
Ünlü oyuncu, kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi
3 yıldır oy kullanmayan Kuşlular bu kez sandığa koştu
Usta oyuncu hasta yatağından kalkıp oy kullanmaya gitti
Halk tepki gösterince 'evet' yazan mühürler toplatıldı
Arı kovanlarını açınca dünyası başına yıkıldı
Bir annenin beddua ettiği yer, köylülerin umut kapısı oldu
"Canavar" yeni imzayı attı
Ve Lyon İstanbul'daki maç için kararını verdi
Cem Yılmaz, yine farkını ortaya koydu
Soylu: Bu sabah bakanlığa gittiğimde önüme bir ihbar geldi
Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
Emekli öğretmen, tarlasındaki otları yakarken feci şekilde can verdi
Güzel oyuncu nasıl keşfedildiğini anlattı
Yakışıklı oyuncudan ülkücüleri mest edecek sözler!
Erdoğan'ın birinci olduğu ankette, Demet'e sürpriz
Avşar kızı, referandumu efsane yarışmaya benzetti
Fenerbahçe sonunda kurtuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Galatasaray anlaştığı futbolcuya imza attıramıyor
Suudi Arabistan prensesini işten kovdular
İspanyol devi peşine düştü
Daha 12 yaşındayken Türkiye'yi güldüreceği belliymiş
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
İmparator, oyunu kullanıp herkese çağrı yaptı
Bir nükleer açıklaması da İran'dan! Ruhani rest çekti
Rusya, Eurovision kriziyle ilgili kararını verdi
Ferdi Baba, basından sır gibi sakladığı oğlu ile fotoğraf çektirdi
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
Ece'nin silikonları patlayınca, seti birbirine katmış
Nusret yine yaptı yapacağını! Bu sefer de sandığı tuzladı
Referanduma saatler kala Avrupa'yı topa tuttu
Şeyma, yırtık kot modasını abarttı
Tartışma yaratan fotoğraf: Barzani ve İngiliz harita başında
"Ey benim Saadet Partili kardeşlerim, siz bu hale düşecek miydiniz"
2 yıl sonra oy kullanmak için dışarı çıktı
Survivor yarışmacıları oy kullanabilecek mi! İşte cevabı
Öygü Gürman: Geçmişe dönsem Yavuz Bingöl'le evlenmezdim
Birce, eski eşiyle yeniden bir arada
Gövde gösterisi! Çılgın diktatör, gizli silahları çıkardı
Güzel oyuncu erkenden oyunu kullandı
Vatandaşlık görevini yapmak için sandık başına sedyeyle gitti
Türk takımının videosunu beğenince taraftarlar coştu