Hakkari Çukurca'da Askeri Araç Kaza Yaptı; 8 Asker Hafif Yaralandı-2

Hakkari Çukurca'da askeri araç kaza yaptı; 8 asker hafif yaralandı-2(Tür: Yurt)

Hakkari Çukurca'da askeri araç kaza yaptı; 8 asker hafif yaralandı-2

(Tür: Yurt)

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Çukurca, Hakkari, Kaza