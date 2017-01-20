Hakkari Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yegin Hakkari'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yegin Hakkari'de (2)



ESNAFIN SIKINTILARINI DİNLEDİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ohan Yegin, AK Parti il binasını ziyaretin ardından Ticaret ve Sanayi Odasında esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. TSO Başkanı Servet Taş, Bakan Yardımcısı Yegin'e esnafın yaşadığı sorunları anlattı. Bakan Yardımcısı Yegin, Hakkari'nin çok huzurlu bir il olduğunu, bu huzurun devam edebilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:



"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın 'Milli seferberlik' ruhuyla başlattığı bu çalışma geçen hafta 10 ilde yapıldı. Bu toplantılara Bakanlığımızın üst düzey yöneticileri katılıyor. Bu hafta da 12 ilde Milli Seferberlik programlarımız yapılıyor. Bugün Hakkari esnafına yaptığımız ziyaretlerde terörün getirdiği sıkıntıları aşarak şehri büyütme özgüveninin yaşandığını gördüm. Bu bizi çok mutlu etti. Devletinin bu mücadelenin sonuna kadar çok net bir şekilde eksiksiz ve kesintimiz sürdüreceğine ve bununla beraber normalleşen huzurlu bir Hakkari gördüm. Hep beraber el ele vereceğiz. Devlet-Millet, devlet-esnaf, Esnaf -satıcı, Kadın-erkek, sağlam-engelli, Kürt-Türk, Doğulu-Güneyli hep beraber el ele vereceğiz. Allahın izniyle bu memleketin özgüveniyle beraber potansiyelini ortaya çıkartacağız. Bu konuda biz Çalışma Bakanlığı olarak tüccarımızın, tüccar erbabımızın arkadasındayız."