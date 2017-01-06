Hakkari Belediyesi Online Tahsilat Hizmetine Başladı

Hakkari Belediye Başkanlığı internet üzerinde online tahsilat hizmetine başladı.



E-Belediye online işlem merkezinde cepten, evden işten ve her yerden su faturası, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, emlak vergisi ödemesi yapıldığı gibi borç sorgulamada yapılabiliyor.



Belediyenin http://www.hakkari.bel.tr adresine girilerek E-belediye bölümü tıklanarak işlem yapılabileceği belirtildi. Hakkari Belediye Başkanlığı resmi internet sitesi kanalı ile internet üzerinde "online hizmetimiz başlamıştır" duyurusu yapıldı. - HAKKARİ