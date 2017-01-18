Hakkari Belediyesi Mükelleflerine Çağrıda Bulundu

Hakkari Belediye Başkanlığı ilan ve reklam servisi mükelleflerine çağrıda bulundu.



Hakkari Belediye Başkanlığı ilan ve reklam servisinde anonslar yaparak tabela ilan ve reklam borcu bulunan mükelleflerinin son borç ödemi tarihi 1 Mart 2017 tarihine kadar ertelediğini duyurdu.



Mükelleflerinin borçlarını ödemediği takdirde hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi. - HAKKARİ