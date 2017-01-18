Hakkari Belediye Başkanlığı ilan ve reklam servisi mükelleflerine çağrıda bulundu.
Hakkari Belediye Başkanlığı ilan ve reklam servisinde anonslar yaparak tabela ilan ve reklam borcu bulunan mükelleflerinin son borç ödemi tarihi 1 Mart 2017 tarihine kadar ertelediğini duyurdu.
Mükelleflerinin borçlarını ödemediği takdirde hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi. - HAKKARİ
Hakkari Belediyesi Mükelleflerine Çağrıda Bulundu
Hakkari Belediye Başkanlığı ilan ve reklam servisi mükelleflerine çağrıda bulundu.
Hakkari Belediye Başkanlığı ilan ve reklam servisi mükelleflerine çağrıda bulundu.
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