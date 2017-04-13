Hakkari Baydemir Her Kışın Sonu Bahardır

Baydemir: Her kışın sonu bahardır (2)



BAYDEMİR, HAKKARİ'DE MİTİNGTE KONUŞTU



HDP Parti Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Yüksekova İlçesinden sonra Hakkari'deki mitinge katıldı. Sümbül Mahallesi'nde miting alanına 'Hayır' bayraklarıyla birlikte Türk bayrağı da asıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan mitinge Baydemir ile birlikte, Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan katıldı. Baydemir, Hakkari halkına cezaevindeki tutuklu siyasilerin selamını getirdiğini belirterek, "Bu topluluğa, bu insan seline, bu insan sevgisine, bakıp zalimler birazcık utansın. Bakın bütün buradaki canları, yürekleri, anneleri bu yağmurun altında bir araya getiren menfaat değil, para değil. Baskı ve zor da değil. Bir tek şey var. Bu halk onurlu bir barış, özgürlük, adalet istiyor. Dilini, kimliğini istiyor. Ey zalimler bir gün mutlaka yargılanacaksınız. Bugün Hakkari halkının vicdanında mahkum olan zalimler, gün gelecek insanlık ailesinin vicdanında da mahkum olacaklar" dedi.



'SIRTIMIZI ÖNCE HAKKA, SONRA HALKIMIZA DAYIYORUZ'



Hakkari halkının iradesinden, mücadelesinden vazgeçmediğini belirten Baydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sırtımızı öncelikle Hakka, yeri ve göğü yaratan Hakka dayıyoruz. Sonra siz halka dayıyoruz. Bizim eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız cezaevinde dört duvar arasında. Bu ülke yarı kapalı cezaevine dönüşmüş. Bu ülkeyi zindana dönüştürdünüz. Kendi iktidarınız için bu ülkenin evlatlarının canına kıydınız. Peki sizler nerdesiniz. Ey hükümet, ey sayın Başbakan, ey sayın Cumhurbaşkanı? Onlar kibirlerinin esiri haline dönüşmüş durumdalar. İşte onlara da insanlığı öğretmenin bir fırsatı var. O fırsat da 16 Nisan referandum udur. Biz sandıkta onlara 'Hayır' diyeceğiz."



GÖNÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Mitingi alanına gelenler üst aramasından geçirilirken



-Yağmur altında mitinge gelenler



-Yağmur altında halay çekerlerken



-Genel ve detaylar



-HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın kısa Kürtçe konuşması



-HDP sözcüsü Osman Baydemir'in Kürtçe ve Türkçe konuşması



-Kalabalıktan genel ve detaylar



-Baydemir kalabalığın arasında zor çıkarken



Haber: Behçet DALMAZ / HAKKARİ, (DHA)



(Tür: Yurt)