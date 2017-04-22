Hakim Kazada Öldü, Eşi ve Çocuğu Yaralandı

İzmir'de, kamyonun otomobile çarpması sonucu İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde görevli hakim Ali Cırık hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Manisa-İzmir kara yolunda Azat K.'nin kullandığı 45 YA 0319 plakalı kamyon, Bornova ilçesinde seyir halinde giden Ali Cırık yönetimindeki 01 AC 672 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kamyon ve sürüklediği otomobil, daha sonra şiddetli bir şekilde bariyerlere çarptı.



Ölen kişi hakim çıktı



Otomobil sürücüsü Cırık, kaza yerinde feci şekilde can verirken, eşi ve çocuğu da yaralandı. Cırık'ın yaralı eşi ve çocuğu ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinde hakim olarak görev yaptığı öğrenilen Cırık'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise kaza sonrasında gözaltına alındı. - İZMİR