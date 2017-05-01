Hakikatli Turizmin İlk Kafilesi Yola Çıktı

Yeni kurulan Hakikatli Turizmin ilk kafilesi dün Umre ziyareti için yola çıktı.



Emekli Müftü ve Türkiye gazetesinin dini makaleler yazarı Hasan Yavaş öncülüğünde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yola çıkan kafile, önce Mekke-i Mükerreme, sonrasında Medine-i Münevvereyi ziyaret edecek.



İlk kafileyi yolcu eden Hakikatli Turizm kurucusu Osman Nuri Osmanağaoğlu "Müslüman kardeşlerimizin Hac, Umre ibadetlerini ve ziyaretlerini; mükemmel, eksiksiz, rahat ve huzur içinde, doğru olarak yapabilmelerine yardımcı olmak için Hakikatli Turizm şirketini kurduk. İnşallah bundan sonra bu tecrübelerle her ay bir grubu Umreye götürmek istiyoruz. Çünkü dinimizde hadis-i şeriflerde zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız diyor. Biz de Müslüman kardeşlerimizin bu ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için her imkanı seferber ettik" dedi. - İSTANBUL