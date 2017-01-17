Hakemlere 'Korkaksınız' Diyen Aykut Kocaman PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray maçının ardından hakemlere "Cesur değilsiniz, korkaksınız!" diyen Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi.

Hakemlere 'Korkaksınız' Diyen Aykut Kocaman PFDK'ya Sevk Edildi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, Galatasaray maçı ardından hakemlere yönelik olarak söylediği "Cesur değilsiniz, korkaksınız!" sözleri, PFDK'ya takıldı.

İşte o açıklama;

SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMA

ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın aynı müsabaka sonrasında yayınlanan röportajda yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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