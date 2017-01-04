Hakemler Çareyi Elektrikli Sobayla Isınmakta Buldu

Bilecik'te Liseler Arası Voleybol Turnuvasının düzenlendiği kapalı spor salonundaki kalorifer sisteminin yeterli olmaması sebebi ile hakemler çareyi elektrikli sobayla ısınmakta buldu.



Bilecik İl Mili Eğitim ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşan düzenlenen Liseler Arası Voleybol Turnuvasının Yıldız Kızlar Kategorisi maçları, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonunda oynandı. Müsabaka sırasında salonun kaloriferlerinin yeterli derecede yapmaması hem hakemlere hem de sporculara zor anlar yaşattı. Hakemlerse çareyi elektrikli sobayla ısınmakta buldu. - BİLECİK