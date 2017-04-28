Hakemi Bir Yumrukta Bayılttı!

Fransa'da oynanan bir rugbi maçında bir oyuncu, hakemi bir yumrukta yere serip, bayılttı.



Saint - Esteve ile Toulouse arasında oynanan maçta, hakem Benjamin Casty'nin verdiği karara sinirlenen oyuncu, hakeme yumruk attı.



Bu yumruğun ardından iki takım oyuncuları yumruk yumruğa birbirine girdi.



Karşılaşma olayların ardından 25. dakika da iptal edildi.



Maçın hakeminin hemen hastaneye kaldırıldığı, çenesinde ve elmacık kemiğinde kırıklar olduğu ifade edildi.



Hakeme yumruk atan oyuncunun, bu olayının ilk olmadığı ve ömür boyu men cezası alacağı öğrenildi.



(Sporvadisi.com)