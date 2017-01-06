Hakem Heyetlerine Başvuru Limitlerinde Güncelleme Yapıldı!



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, ilçe tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda limitin 2.400 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Bu rakam ile 3.610 TL arasındaki uyuşmazlıklarda ise il tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerektiğini belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruların parasal sınırı güncellendi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, tüketicilerin mağdur olmaması adına yeni başvuru sınırları hakkında dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Tüketicilerin bulundukları illerin statüsüne ve parasal sınırlara göre il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuracaklarını söyledi.

Yılın ilk günü itibariyle 2.400 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurulabileceğini ifade eden Cevat Kazma, büyükşehir statüsündeki şehirlerde yaşayan tüketicilerin 2.400 TL ile 3.610 TL arasındaki uyuşmazlıklar için il tüketici hakem heyetlerine başvurması gerektiğini kaydetti.

Büyükşehir statüsünde olmayan şehir merkezlerinde ise 3.610 TL altındaki uyuşmazlıklar için il tüketici hakem heyetlerine başvurulacak.