Hakem 3 Golü İptal Edip Bir de Kırmızı Kart Çıkarınca Yöneticiler Sahaya İndi
Portekiz'de oynanan Freamunde - Penafiel karşılaşmasında hakem, 3 golü iptal edip bir de kırmızı kart çıkarınca akıllara bahis şikesi geldi, yöneticiler maç sonu sahaya indi.
Portekiz'de bahis şikesi ihtimalleri isyanı ortaya çıktı! Portekiz 2. Ligi'nde oynanan Freamunde - Penafiel mücadelesinin ardından hakemler stattan polis eskortu eşliğinde ayrılmak zorunda kaldı.
Kümede kalma yarışı veren Freamunde, ligin 3. sırasında yer alan Penafiel'i evinde ağırladı. Karşılaşmadan Penafiel 2-1'lik skorla ayrılırken, ev sahibi ekibe çıkan kırmızı kart ve kaleyi bulan 3 topun gol değeri kazanmaması yöneticileri harekete geçirdi. Freamunde yetkilileri, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından bahis şikesi olduğu iddiasıyla şikayette bulundular.
HAKEMLER STATTAN POLİSLE AYRILDI
Maçın hakem dörtlüsü Helder Malheiro, Rui Cidade and Joao Jacob and Miguel Liborio, büyük tepki nedeniyle polis eşliğinde stattan ayrıldı.
Portekiz Futbol Federasyonu'nun, karşılaşma ile ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.
(Sporx)