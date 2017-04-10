Çin'de Hakem Zhen Wei, Sahada 12 Kişi Mücadelede Eden Takımı Görmedi

Çin 2. Ligi'nde oynanan bir maçta hakem skandalı yaşandı. Karşılaşmanın 89. dakikasında Beijing Renhe forması giyen Rao Weihui sakatlandı ve tedavisi oyun alanının dışında yapılmaya başlandı. Bu sırada teknik ekip, Rao Weihui'yi oyundan aldı ve başka bir ismi sahaya sürdü.

12 KİŞİ OLDUĞUNU FARK ETMEDİ

Tedavisi tamamlanan oyuncu, oyundan alındığını fark etmedi ve tekrar sahaya girdi. Bu futbolcunun sahaya girdiğini fark eden taraftarlar ise "12 kişi" diye bağırarak hakem Zhen Wei'yi uyardı. 40 saniye boyunca 12 kişi oynayan ev sahibi takım, hakemin uyarıları duymasının ardından tekrar 11 kişi olarak mücadele etti. Çin basınında, hakem Zhen Wei'nin kariyerinin tehlikede olduğu ve uzun süre maç alamayacağı ifade ediliyor.