Hakda'dan Şırnak'a Yardım Eli

Hakkari Hak ve Dayanışma Platformu (HAKDA) Platformu bünyesinde bulunan 32 STK, Şırnak'a 400 torba un yardımında bulundu.



HAKDA tarafından yapılan açıklamada, "Bünyemizde faaliyet gösteren 32 STK ile güzel kentimiz ve İslam aleminin tüm sorunlarını kendi sorunu olarak kabul edip. Bölgede insani faaliyet yürütmektedir. Daha önce Yüksekova ilçemize, komşu ülkelerimiz olan Suriye'de Halep'e Irak'ta Şengal'e yardım ulaştıran HAKDA Platformu.



'Komşusu açken tok yatan bizden değildir', Hadisi Şerifi'ni düstur edinerek bugün de Şırnak'taki kardeşlerimize 400 torba un bir kısım gıda paketleri 've elbise gönderiyoruz.



Mazlum ve mağdur coğrafya ve kentlere yardım etmeye devam ediyor. Yardımda bulunan STK ve halkımızın bu hassas duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yapılan yardımları Allah kabul etsin" denildi.



Bir tır dolusu un yardımı Hakda üyeleri tarafından Şırnak'a uğurlandı. - HAKKARİ