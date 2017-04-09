Hakda'dan Şırnak'a Yardım Eli

Hakkari Hak ve Dayanışma Platformu (HAKDA), Şırnak'a 400 torba un gönderdi.



HAKDA'dan yapılan açıklamada, platform bünyesinde bulunan 32 sivil toplum kuruluşunun, İslam aleminin tüm sorunlarını kendi sorunu olarak kabul edip bölgede insani faaliyet yürüttüğü ifade edildi.



Platformun daha önce Yüksekova ilçesi ile Suriye'de Halep, Irak'ta ise Şengal'e yardım ulaştırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"HAKDA Platformu, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisi şerifi' düstur edinerek bugün de Şırnak'taki kardeşlerimize 400 torba un, gıda paketleri ve elbise gönderiyor. Mazlum ve mağdur coğrafya ve kentlere yardım etmeye devam ediyor, edeceğiz. Katkıda, yardımda bulunan STK ve halkımızın bu hassas duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz."