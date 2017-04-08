Hakan Zengin'e Rektör Çakar'dan Teşekkür

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kuluçka merkezinde mentörlük görevi ve buluş değerlendirme komisyonunda görev alması nedeniyle Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin'e teşekkür belgesi verdi.



Düzce ve Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan girişimcilerin, iş fikirlerini ürün ya da hizmete dönüştürmesi ve ticarileştirmesi süreçlerinde, girişimcilerin başarılı ve hızlı bir şekilde ilerleyebilmelerini sağlamak amacıyla 2016 yılında kurulan D-IN81 Kuluçka Merkezi, Düzce Demo Day etkinliği ile ilk ön kuluçka mezunlarını vermeye başladı.



Etkinlikte program kapsamında gerçekleştirilen Düzce Demo Day etkinliği ile D-IN81 Kuluçka Merkezi'nde eğitim gören ve kesinleşmiş iş fikirlerini sunan girişimciler ödüllendirildi.



Programda Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin'e geleceğin girişimcilerinin fikirlerini başarılı bir işe dönüştürmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan D-IN81 kuluçka merkezinde mentörlük görevi ve buluş değerlendirme komisyonunda görev alması nedeniyle Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE