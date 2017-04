Hakan Ünsal: 'Tudor'un Oynatmadığı Oyuncularla Problemi Var' -1

- (Özel Haber) Hakan Ünsal: "Tudor'un oynatmadığı oyuncularla problemi var"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Ünsal:

"Yönetim kongreye gitmeli"

"Florya'ya ikinci adam lazım"



İSTANBUL - Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Ünsal, Medipol Başakşehir maçında Teknik Direktör Tudor'un oyuncu tercihlerini eleştirerek, "Hocanın oynatmadığı oyuncularla problemi var. ya da birilerinin problemi var işi oradan çözüyorlar" dedi.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hakan Ünsal, Medipol Başakşehir mağlubiyetinden, yönetimin almış olduğu kararlara kadar birçok konuyu İHA'ya değerlendirdi. Ünsal, Tudor'un takımın başına geçtikten sonra aldığı kararlardan dolayı oyuncuların performanslarının düştüğünü söyledi. Ünsal, Igor Tudor'un sarı-kırmızılı takımın yıldızları Sneijder ve Podolski'yi yedek bırakmasını eleştirdi.

"Hoca geldiğinde akılcı davranmadı"

Oyunsal anlamda artıya gidişin olmadığını ve Galatasaray'ın her geçen gün daha kötüye gittiğini söyleyen Hakan Ünsal, "Hocanın zamansız bir şekilde bu üçlü savunmayı denemesi ve sonradan sistemi oturtamayıp geri dönmesi oyuncular arasındaki kopukluğu ve kırılganlığı tetikleyen durumlar. Hoca geldiğinde biraz akılcı davransaydı, oyuncuları tanıyıp en kısa yoldan hedefine ulaşmayı seçmesi gerekiyordu. Hedef; Şampiyonlar Ligi. Sistemde bu denemeleri yapacağın zaman sezon başı. Kendi kadronu kurup aylarca çalışırsın ondan sonra yaparsın bu sistemi. Zaten 4'lüde bile hata yapan defansın varken sen 3'lüye dönüyorsun. Ama orda da oyuncular sabit değil. Sonra yine eski sisteme dönüyorsun fakat orda da değişmeler var. Bu kaybolan uyum geçmişten gelen hatalarla birleşince otomatik olarak sonuçlar da kötü oluyor. Ön taraf zaten pozisyon üretkenliğinde sıkıntı çekiyor. Eren, her ne kadar sezona iyi başlasa da devamı iyi gitmedi. Böyle olunca bütün olay orta sahaya kalıyor. Hep şu söyleniyor; 'Bruma, Yasin ve Rodrigues var.' Tamam ama mahallede de top oynamıyorsunuz. Sezon başında bu oyuncular iyiydi çünkü rakipleri daha onları çözememişti. Şimdi çözen rakiplerin hepsi önlemini alıyor. Son haftalardaki maçlarda hiç ortada yoklar. Bu dönemde yaptığı değişiklikler ve sonra o oyunculardan dönmesi futbolcuların hocaya olan inancını da kırdı" ifadelerini kullandı.

"Hocanın oynatmadığı oyuncularla problemi var"

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'un, Medipol Başakşehir maçında yaptığı seçimlerin karşılaşmanın analiziyle alakalı olmadığına dikkat çeken Ünsal, şunları söyledi:

"Dünkü maçta hiçbir şeyi olmayan ve sadece maçı izleyen bir Galatasaray vardı. Her ne kadar sezon sonu gidiyor olsa da formda bir Podolski'yi niye oynatmazsın? Fiziki kalitesinin iyi olmadığını düşünsen bile bu tür maçlarda duruşuyla, tecrübesiyle hatta varlığıyla bile rakibi tedirgin edebilecek Sneijder'ı niye tercih etmezsin? Defansta zaten sürekli değişiklikler yapıyorsun. Hocanın oynatmadığı oyuncularla problemi var. ya da birilerinin problemi var oradan çözüyorlar. Ben önümüzdeki yıl takımın iskeletini oluşturmayı düşünüyorum diyebilirsin ama bu maçları geçmen lazım. Çünkü daha o zamana var. Sen Başakşehir'i yendiğin anda otomatik olarak Şampiyonlar Ligi bileti için ciddi bir avantaj yakalamış olacaktın. Bu maçta taraftarın da yönetimin de Tudor'a bakış açısı değişmiştir. Devam edelim mi? etmeyelim mi? sınırına yaklaşmıştır."

"Fenerbahçe maçı kaybedilirse yönetim kongreye gitmek zorunda kalır"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisini 'her şeyin ötesinde' olarak nitelendiren Hakan Ünsal, "Başakşehir maçını skandal olarak nitelendirebiliriz. Ama haftaya evinde Fenerbahçe'ye de yenilirsen bunun sonuçları olur. Böyle olursa yönetim, 'biz borç ödüyoruz ve önümüzdeki yılın planlamasını yapıyoruz' diyemez. Gerçi bu borç ödeme konusunu da doğru düzgün anlatmıyorlar orası da ayrı. Fenerbahçe maçı kaybedilirse bunun açıklaması da olmaz. Mesela Riekerink devam ediyor olsa ve kaybedilse onu gönderirsin. Çünkü ellerindeki son kozdu Riekerink onu da kullandılar. Bundan sonraki değişim direkt yönetimi etkiler ve kongreye gitmek zorunda kalırlar. Fenerbahçe maçını kenara koyarsak, ben bugün itibariyle de kongreye gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hepsinden önce güven tazelemek için gitmek zorundalar. Eğer kongreye giderlerse de Galatasaray yönetimine talip olacak en az 3 tane isim çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Camia artık yönetimin karşısında olmaya başladı"

Taraftarların yönetimi devamlı istifaya davet ettiğini de hatırlatan sarı-kırmızılı eski futbolcu Hakan Ünsal, "Bu böyle gitmez. Götürülebilecek bir süreç değil. Camia da artık yönetimin karşısında olmaya başladı. Önümüzdeki planlamayla ilgili küçülmeye gidilecek. Buna mecbursun. Bu da, maliyetli oyuncuları göndereceksin demek. Podolski zaten gitti. Büyük ihtimal Sneijder'i de göndereceksin. Daha az maliyetli oyuncular alacaksın. Yani kadro kaliten aşağı inecek. Dolayısıyla şu andaki o kırılganlık daha da büyür ve ciddi tepkiye dönüşür. İşler buraya gelmeden kongreye gitmesi lazım. Bu tür durumlarda yöneticiler biraz korkuyorlar. 'Biz buraya kadar emek verdik şimdi gelip biri üstüne konacak' diye düşünüyorlar. Peki burada önemli olan Dursun Özbek'in menfaati mi? Galatasaray'ın menfaati mi? Eğer camia senden memnunsa gerekli yetkiyi sana yeniden verirsin ve devam edersin. Ama bu süreç devam ettikçe sonuçları saha içine de yansıyacak. Taraftar tepkisini direkt oyunculara gösteriyor. Bu durumda oyuncu iyi oynayamaz. Zaten yönetim bu süreci de iyi götüremiyor. Taraftarın tepkisini yumuşatacak açıklama da yapmıyorlar" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe daha moralli olacak"

4-0'lık Başakşehir mağlubiyetinin tamamen moral bozucu olduğunu vurgulayan Ünsal, Tudor'un o maçta oynatmadığı oyuncuları haftaya oynanacak derbide mutlaka sahaya süreceğini savundu.

Hırvat çalıştırıcının aldığı bu kararların, oyuncular üzerindeki etkilerinin çok önemli olduğunu dile getiren Hakan Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki 1-0, 2-0 kaybetsen dersin ki, bu sezonun en formda takımına kaybettik. Ama oyun şekli, farklı mağlubiyet, pozisyon üretememenin getirdiği moral bozukluğuyla şimdi bir de içeri de Fenerbahçe derbisi oynayacaksın. Fenerbahçe'nin de durumu iyi değil. Çok eşit dengede gözüküyorlar. Ama Fenerbahçe daha moralli gelecek. Şimdi Tudor ve oyuncular arasındaki problemler netleşmeye başladı. Zaten oyuncuların kendi içlerinde de sorunlar vardı. Buna bir de hocayla ilgili problem eklenince hepsini bir hafta da halledemezsin. Bu hafta oynatmadığı oyuncuların hepsini mecburen sahaya sürecek. Kendini daha fazla zan altında bırakmak istemez çünkü. Fakat önemli olan oyuncuların tavrı ne olacak? Tudor'un elindeki tek koz; rakibin Fenerbahçe olması. Olayı tamamen o yöne çekecek ve çıkın kazanın diyecek."

"Florya'ya 2. adam lazım"

Kulüpte oyuncuların sıkıntılarını bilen ve bu sıkıntıları çözecek birinin bulunmadığının altını çizen eski futbolcu, Florya'da bulunan yöneticilerin ve Tudor'un, oyuncuların gözünde hiçbir değerlerinin bulunmadığını belirtti.

Florya'ya gerekli olanın sorunları çözebilecek bir 2. adam olduğunu söyleyen Hakan Ünsal, "Daha önce aldığı kararlardan hep geri dönüşler yaptı. Bruma olayında tavizler verdi. Üçlü savunmadan geri döndü. Sneijder ve Podolski'ye tavır aldı ama geri dönecektir. Tabii bu futbolcuları etkiler. Tudor geldiği zamandan sonra oyuncuların performanslarına bir bakmak lazım. Bruma ve Wesley'in performansları düştü. Podolski zaten seneye yok. Ama pozisyon üretemeyen bir takımda formda bir Podolski'yi oynatmamanın bir açıklaması yok. Adam zaten sezon sonu gidecek, bırak oynasın da gitsin. Eren zaten o formda değil. Burada ortaya şu çıkıyor; 'Oyuncuların sıkıntılarını bilen bir 2. adamın gerekli olduğu.' Eğer hoca Florya'daki duruma hakim değilse 2. adam devreye girer. Florya'da şu an öyle biri yok. Orada bulunan adamların da oyuncuların gözünde hiç değeri yok. Tudor'da dahil" ifadelerini kullandı.

"Hataların ön plana çıkacağı bir derbi olacak"

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin formda olmamasının derbinin sonucunu etkileyeceğini sözlerine ekleyen Ünsal, "Takımların bekleyip birbirlerini tartacağını falan düşünmüyorum. Öyle bir ortam yok. Eğer pozisyona giren golcüler formda olursa bol gollü bir derbi olur. Mesela Trabzonspor ve Beşiktaş maçında iki takım da formdaydı. Oyun başka bir zevk verdi. Bu derbide hataların ön plana çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray'da yine Muslera ön plana çıkar" dedi.

"Muslere olmasa durum daha kötü olurdu"

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera hakkında da konuşan Hakan Ünsal, şunları söyledi:

"Muslera tüm etkenlerin dışında bir adam. Eğer sezon başında takımdan Muslera'yı çıkarsaydık Galatasaray buraya bile gelmezdi. Hem taraftar hem camianın ona bakışı bambaşka. Bunu hak ediyor. Karakter olarak baktığımız zaman da çok düzgün. Herkesin sevdiği bir adam. Her sene çok iyi oynuyor. Defansın ne durumda olduğunu Muslera'nın durumu anlatıyor. Muslera olmadığında defansın ne durumda olduğunu anlarız zaten."

"Tudor tecrübeli değil"

Bruma, Yasin ve Rodrigues gibi oyuncuların Şenol Güneş'in elinde olsa daha iyi performans gösterebileceklerini vurgulayan Galatasaraylı eski futbolcu, "Oyuncuları kullanmasını bilmek ayrı bir iş. Ama Tudor bu tecrübede değil. Tabii kulübedeki heyecan iyidir. Dışarıya hoş gözükür. Kenarda hareketli adamları taraftar çok sever. Ama heyecanını oyuncuya geçirebilirsen bunun anlamı olur. Yoksa şova dönüşüyor iş" diye konuştu.

"İnşallah Beşiktaş turu geçer"

Lyon'un ön tarafında oynayan oyuncularının çok formda olduğunu dile getiren Hakan Ünsal, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final şansını da değerlendirerek, "Onlarda sıkıntı arkalarda. Defansları o kadar kaliteli değil. Dolayısıyla her iki takımın hücum gücü rakip savunmalara zorluk yaşatacaktır. Beşiktaş'ın şu anki özgüveni ve morali de tavan yapmış durumda. Hele bu haftadan sonra çok daha iyi olacaktır. Deplasmanda korkak olacaklarını sanmıyorum. Ama erken oyundan kopmanın sonucu Beşiktaş'ta çok ağır oluyor. Ama bunu tecrübe edindiler zaten. Finali de istiyorsan bu takımlarla mutlaka oynayacaksın. Oyuncuların Trabzon maçının moraliyle bambaşka yerlerde olacaklarını düşünüyorum. Atiba müthiş oynuyor. Talisca gibi duran topları yüzde 80 gol yapan bir adam var. Sırf onun üstünden bile oyun stratejini geliştirebilirsin. İnşallah turu geçerler. Ama ilk maç zor olacak fakat kötü bir sonuç beklemiyorum. Deplasmandan istediğin sonucu al da, burada turu geçersin" açıklamasını yaptı.