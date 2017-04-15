Hakan Ünsal: Referandumda 'Evet' Oyu Kullanacağım

Galatasaray'ın eski yıldızı Hakan Ünsal yarın yapılacak referandum öncesi açıklamalarda bulundu.

Ünsal, referandum da "evet" oyu kullanacağını açıklarken şunları söyledi:

"Evet demek için en önemli sebeplerden biri de; referandum la alakası olmayan gibi gözüken birçok yabancı ülkenin basın ve yöneticilerinin tavırları ve tutumları. Bir diğeri de ülkede koalisyon dönemlerinin ardından ülkedeki istikrara bakıyorum. Son 15 yılda ülkemizin kazanımlarının daha da artacağına inanıyorum. 15 yılda yapılan işlerin daha erken süreçte yapılacağını düşünüyorum. Ben, koalisyon dönemini yaşamış biriyim, o sıkıntıları gördüm.

"BU İNSANLAR ERDOĞAN'I KENDİNE YAKIN GÖRÜYOR"

7 Haziran 2016 seçimlerde yaşadığımız sıkıntılı ortamın 1 Kasım'dan sonra nasıl rayına oturduğunu gördüm. Ülkenin yakaladığı ivme ve değişime bakıyorum. Hiç kimse bu milletin ferasetin sorgulamasın. O cahil diye aşağılanan insanların bile kimin ne olduğunu içten duygularla anlayabilme yeteneği var. Bu insanlar Erdoğan'ı kendine yakın görüyor. O yüzden halkın oy vermesi çok normal"

(Sabah)