Hakan Kutlu Ebru Sertbay ile Sevgili mi? Hakan Kutlu Kimdir? Ebru Sertbay Kimdir?

Hakan Kutlu ve Ebru Sertbay sevgili mi sorusunun cevabı haberimizde. Evli ve iki çocuk babası olan teknik direktör Hakan Kutlu, Miss model of Turkey 2013 güzeli Ebru Sertbay'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzun bir zamandır Miss model of Turkey 2013 güzeli Ebru Sertbay'la yasak aşk yaşadığı dedikoduları konuşulan teknik direktör Hakan Kutlu, önceki gün sevgilisiyle birlikte ilk kez objektiflere yakalandı. Sözcü'de yer alan habere göre; En son Kayserispor'da teknik direktörlük yapan ve bu yıl hem özel hayatı hem de iş hayatında zor dönemler yaşadığı için geçtiğimiz hafta Kayserispor'dan istifa eden Kutlu, sevgilisi Ebru Sertbay'la birlikte Nişantaşı'ndaydı.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI

Hakan Kutlu sevgilisi Ebru Sertbay ile görüntülendi. Evli ve iki çocuk babası olan Hakan Kutlu'nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Kutlu, gazetecilere "Yeter ya! Ne diye çekiyorsunuz?" diye sitem etti.

HAKAN KUTLU KİMDİR?

Hakan Kutlu, 14 Ocak 1972 Ankara doğumludur. Defans pozisyonunda görev almış olup, futbolculuk kariyerini sonlandırarak teknik direktörlük kariyerine başlamıştır. 2007-2008 sezonunda MKE Ankaragücü başkanı Cemal Azmi Aydın tarafından futbol takımının başına geçirildi. Ankaragücü ile Süper Lig'de 34 maça çıktı ve takımı 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 36 gol atarak ve 44 gol yiyerek MKE Ankaragücü'ndeki ilk sezonunda takımı ligi 8. sırada tamamladı. 2009'da Denizlispor'un başına getirildi ama Denizlispor 1. Lige düşünce görevine son verildi. Manisaspor'da 4 hafta art arda kaybettikten sonra başkanla görüşüp görevinden istifa etmiştir.

Aralık 2011'de ligde son sırada bulunan Ankaragücü'nde teknik direktör Ziya Doğan'ın istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine getirilerek tekrar eski takımının başına geçmiştir. Takımının mali krize girmesinden ötürü tüm as oyuncularını kaybetmesine rağmen sezon sonuna kadar takımı çalıştıran ancak lig sonuncusu olarak küme düşmeyi engelleyemeyen Hakan Kutlu, kulüp yöneticilerinin isteğiyle 16 Temmuz 2012'de görevi bıraktı.

2013 yılında Süper Lig ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'nu çalıştırmaya başlamıştır. 2012-13 sezonunu 18. ve son sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen takımdaki görevine ertesi sezon da devam etti. 2014'ün Mart ayında görevine son verildi.Daha sonra takımın başına tekrar getirildi ve play-off finalinde takımı Süper Lig'e yükseldi. 2016 yılı Mart ayında Kayserispor ile anlaşan Kutlu, ligin 13. haftasından sonra 6 Aralık 2016'da teknik direktörlük görevinden istifa etti

EBRU SERTBAY KİMDİR?

Ebru Sertbay Bursalı voleybolcu ve mankendir.2013 Miss Model Of Turkey modellik yarışmasında dördüncü güzel ünvanını kazandı. 2013 Miss Model Of Turkey modellik yarışmasında 4'ncü olan Ebru Sertbay, tacını aldığı Kuşadası Aqua Fantasy'de kampa girdi. 26 katılımcı bayanın içinden 4.'lük elde eden Ebru Sertbay, Türkiye'yi temsil edeceği uluslararası yarışmaya Aqua Fantasy'nin doğal güzellikleri arasında yaptığı tatil ile hazırlanıyor.

Uzun bir koşuşturma turundan sonra Kuşadası'na gelerek tacını aldığı Aqua Fantasy Otel'de enerji toplayan Sertbay, kendisine Tuğba Özay'ı örnek aldığını söyledi. İtalya'da yapılacak olan yarışmada Türkiye'yi temsil edecek olan Ebru Sertbay, uykuyu çok özlediğini, bütün çalışmalarında kendisine örnek aldığı Tuğba Özay'ın her zaman her şartta desteğini aldığını belirterek "Miss Model Of Turkey yarışmasında 4'ncü seçildikten sonra gerek yurt dışından gerek yurt içinden bir çok teklif geliyor. Ancak şuan da yurt dışında yapılacak olan yarışmada ülkemi temsil etmekten başka bir düşüncem yok. Yarışmanın ardından gelen teklifleri değerlendirerek tercihimi yapacağım" dedi.