Hakan Kurt: "Türk İş Dünyasına Çağrım, Burada Çok Önemli Fırsatlar Var"

Türkiye ve Katar arasında ekonomik işbirliği için düzenlenecek olan "EXPO TURKEY by QATAR" tanıtım toplantısında konuşan Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Türk şirketlerinin bu bölgeye ve Afrika'ya kolay ihracat yapabilmesi için Doha'yı merkez olarak kullanmasının çok önemli olduğunu belirtti. Kurt "Ben herkesin Orta Doğu ziyaretlerinde Katar'a gelmelerini öneriyorum. Katar, kültürünü yaşatan, koruyan, tarihsel birlikteliğimizin olduğu bir ülke. Türk iş dünyasına çağrım, burada çok önemli fırsatlar var. Türkiye ile Katar kendi kabiliyetlerini birleştirerek üçüncü ülkelerle kolaylıkla iş yapabilirler." diye konuştu.



Katar ve Türkiye arasında stratejik ortaklığı ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için 18-20 Nisan 2017 tarihinde Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan "EXPO TURKEY by QATAR" tanıtım toplantısı Katar Ulusal Kongre Merkezi CEO'su Abdul Aziz Al Emadi ve Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt'un katılımıyla gerçekleştirildi.



"Ekonomik fırsatların önünü açacağını bekliyoruz"



Fuar ile iki ülke ve işletmeler arasında ihtiyaç duyulan stratejik ortaklığın kurulmasını ve gelecekteki ekonomik fırsatların önünün açılmasını beklediklerini belirten Katar Ulusal Kongre Merkezi CEO'su Abdul Aziz Al Emadi, "Bu etkinlik ekonomi, bilgi, ticaret ve kültürel etkileşim gibi alanlarda etkili bir ekonomik bölge yaratacak. İki ülke ve işletmeler arasındaki ihtiyaç duyulan bu stratejik ortaklığı kurarak bu etkinliğin gelecek ekonomik fırsatların önünü açacağını bekliyoruz. Medyacity ile gerçekleştireceğimiz bu yeni ortaklık fırsatı ile iki ülkenin de ekonomi odaklı teşviklere ev sahipliği yapmaları sağlanacak. Bu denli büyük ölçekli bir etkinliğin altından kalkabilecek ölçüde yılların deneyimine sahip olduğumuza inanıyoruz." dedi.



"Türk iş dünyasına çağrım, burada çok önemli fırsatlar var"



Türkiye-Katar ekonomik ilişkileri açısından bölgede faaliyet gösteren yatırımcılar için çok etkili bir fuar olacağını ifade eden Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Son 10 yılda Katar otorite ve iş adamlarının Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım miktarının 19 milyar dolar olduğunu belirten Kurt, "Söz konusu bu rakam ile yer alıyor. Türk müteahhitlerinin Katar'da aldığı işler de var. 7,5 milyar dolarlık taahhüt hizmetleri şu anda Türk müteahhitlerinde bulunuyor. Ticarette milyar dolarlara çıkamadık. Ticaret hacmimiz 770 milyon dolar seviyesinde yer alıyor. Uluslararası piyasalardan kaynaklanan döviz baskısı altında önemli bir çıkış yolunu ortaya koyuyoruz. 18-20 Nisan'da Türkiye'den 300'e yakın firmamızla bu fuarda yer alacağız. Genel bir ticaret fuarı düzenliyoruz, sektöre özel değil. Bu da Katar'ın ticari yapısına uygun bir fuar. Katar dünyanın her yerine sektör ayırt etmeden yatırım yapan, yüksek eğitimli bir ülke." diye konuştu.



"Katar'da çok önemli fırsatlar var"



Türk şirketlerinin bu bölgeye ve Afrika'ya kolay ihracat yapabilmesi için Doha'yı merkez olarak kullanmasının çok önemli olduğunu söyleyen Kurt, şirketlerin çok ciddi vergi, ticari ilişki, lojistik gibi avantajların bulunduğunu vurguladı. Katar'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin destek veren ilk ülkelerden biri olduğuna vurgulayan Kurt, "Ben özellikle herkesin Orta Doğu ziyaretlerinde Katar'a gelmelerini öneriyorum. Katar, kültürünü yaşatan, koruyan, tarihsel birlikteliğimizin olduğu bir ülke. Türk iş dünyasına çağrım, burada çok önemli fırsatlar var. Türkiye ile Katar kendi kabiliyetlerini birleştirerek üçüncü ülkelerle kolaylıkla iş yapabilirler. Katarlılara da çağrım, onları fuara, Türkiye'den gelebilecek kabiliyetleri görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.



"Metrekare fiyatları Londra'ya göre oldukça iyi"



Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Kurt, Katarlıların Türkiye'deki yatırımları ile ilgili soruya, "Katarlılar, Türkiye'de daha çok yatırım için gayrimenkul satın alıyor. Segment gözetmeksizin gayrimenkul anlamında Bursa, Trabzon, İzmir ve Bodrum'a yatırım yapıyorlar. Kullanmak için de aldıkları gayrimenkuller var. Katarlı profili en çok cezbeden iki sektörden biri gayrimenkul sektörü. İstanbul çok güzel bir şehir, onunla Londra'yı kıyaslayabiliyoruz ortalama metrekare fiyatları Londra'ya göre oldukça iyi."dedi.



"Fuarda kuru sabitledik"



Kurt, "Türkiye'nin Katar'da askeri üssü var, Türk şirketlerinin askeri malzeme üretimi konusunda iş birliği bulunuyor mu?" şeklindeki sorusuna "Katar'ın Türkiye'deki en büyük yatırımı BMC yatırımı. Deniz kuvvetleri ve yazılım anlamında Türkiye'den çeşitli satın almalar gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki savunma iş birlikleri stratejik düzeyde devam ediyor." diye konuştu. Kurt, "Kur baskısı yatırımlar anlamında nasıl kontrol altına alınacak?" şeklindeki bir soruya ise, "Kurun reel sektörü etkilediğini çok net yaşayan biri olarak konuşuyorum, yurt dışında gerçekleştirdiğimiz bir fuarda kuru sabitledik." şeklinde yanıtladı.



"Katar Türkiye'nin bir kapısı olacak"



Abdul Aziz Al Emadi de yerel para birimleriyle ticaret yapılmasına ilişkin soruya, "Biz bunu teşvik ederiz. Biz serbest piyasalarda çalışıyoruz. Bu alanda şöyle bir çözüm önerebiliriz, 'Biz Katarlı iş adamları olarak Türkiye'ye gittiğimizde TL'yi kullanalım' önerisini sunuyoruz. Belki biz TL ile ticaret yapabiliriz, çünkü TL ile ticaret yaparsak TL'yi desteklemiş oluruz ve bunun çok önemli bir politika olduğunu düşünüyorum." dedi. Özel sektörü ön plana çıkarmaya önem verdiklerini fuarın buna yardımcı olacağını vurgulayan Al Emadi, Türkiye'nin sanayi, iletişim, gıda konusunda çok gelişmiş olduğunu, bu tecrübesini üçüncü ülkelere aktarmayı istediklerini ve Katar'ın böylelikle Türkiye'nin bir kapısı olacağını ifade etti.



Yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor



Katar ve Türkiye; daha hacimli bir ekonomik işbirliğine "Expo Turkey by Qatar"a imza atacak. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, bu fuarla Dünya sahnesine taşınacak ve her iki ülkeyi de bölgedeki ekonomi merkezleri haline getirecek. İki ülkeyi ilk kez bu tür bir etkinlikte bir araya getirecek EXPO TURKEY by QATAR, Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde 18-20 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenecek. Fuara, iki ülke dışında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan MENA bölgesi ve uluslararası arenadan yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Medyacity ve Katar Vakfı'na bağlı Katar Ulusal Kongre Merkezi tarafından organize edilen fuarda, Türkiye ve Katar'dan üst düzey devlet temsilcileri de hazır bulunarak destek verecek. Fuar aynı zamanda ikili iş ve devlet görüşmelerine ve ortaklıklara ev sahipliği yapacak.



- İstanbul