Mansur Ark'ın konuk olacağı Dj Hakan Küfündür'le 90'lar Parti, 3 Şubat'ta Asmalımescid Kulp'ta sizlerle...
90'ların en keyifli şarkılarıyla süper bir eğlenceyle bol malzemeli bir nostalji gecesi sizi bekliyor.Dj Hakan Küfündür 90'ların en keyifli şarkılarını çalmakla kalmıyor, o yılların en ünlü isimlerini de sahneye çıkarıyor.
Mansur Ark : "Malesef" adını taşıyan ilk şarkısı ve bu şarkının ilginç klibiyle dikkatleri üzerine çeken fazlasıyla sempatik ve koyu renkli şarkıcının Sana Demedim mi, Yarim, Gazla Gitsin ve Sende Bizdensin gibi şarkıları eğlenceye eğlence katacak.
90'lar: 90'lı yıllarda patlayan Türkçe pop'un en sevilen örnekleriyle Kenan Doğulu, Burak Kut, Mustafa Sandal, Zerrin Özer, Cartel, Serdar Ortaç, Mirkelam, Tarkan, Yaşar, Gülşen, Şebnem Ferah, Duman, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nilüfer, MFÖ, İzel - Çelik- Ercan, Mansur Ark, Tayfun, Ah Canım Ahmet, Hakan Peker, Çelik, Candan Erçetin, Levent Yüksel.
Hakan Küfündür'le 90'lar Parti Konuk: Mansur Ark
Mansur Ark'ın konuk olacağı Dj Hakan Küfündür'le 90'lar Parti, 3 Şubat'ta Asmalımescid Kulp'ta sizlerle...90'ların en keyifli şarkılarıyla süper bir eğlenceyle bol malzemeli bir nostalji gecesi sizi bekliyor.
Mansur Ark'ın konuk olacağı Dj Hakan Küfündür'le 90'lar Parti, 3 Şubat'ta Asmalımescid Kulp'ta sizlerle...