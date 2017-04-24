Hakan Çalhanoğlu Sahnede Hünerlerini Sergiledi

Bayer Leverkusen ve milli takımın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu nikah töreninden sonra babası ile karşılıklı oynadı



Uğur DEMİRKIRDI/İSTANBUL, Bundesliga'da Bayer Leverkusen forması giyen, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın orta sahadaki önemli isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu, hafta sonu evlendi. 22 yaşındaki futbolcu, nişanlısı Sinem ile Almanya Mannheim şehrinde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.



BABA-OĞUL AYNI SAHNEDE



Hakan'ın yapılan nikah sonrası halay çekmesi ve babası Hüseyin Çalhanoğlu ile karşılıklı oynaması objektiflere yansıdı.



Hakan Çalhanoğlu'nun yakın dostu Yılmaz Başaran da yıldız oyuncuyu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Almanya'da yaşayan gurbetçi şarkıcı Yılmaz Başaran geçen yıl milli takım için klip yapmıştı. 2012'de kurduğu KANKA Grubu ile müzik yaşantısına devam "Kanka Yılmaz" lakaplı sanatçının son şarkılarında Hakan Çalhanoğlu da oynadı. İkili bu kez nikah töreninden sonra birlikte oynayarak eğlendiler.



Öte yandan Bayburtlu oyuncu 21 Mayıs'ta davullu zurnalı bir düğün yapacak. Memleketinin örf ve adetlerini Almanya'da yakın dostları ile uygulayacak olan Hakan Çalhanoğlu'nun düğününe Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticiler ile o tarihte maçı olmayan Türk ve Alman futbolcu arkadaşları da katılacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Hakan Çalhanoğlu, Babası Hüseyin ve Yılmaz Başaran ile halay çekmeleri, karşılıklı oynamaları